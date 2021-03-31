Суд счёл законным решение Минюста о признании иноагентом журналиста "7х7"

Замоскворецкий суд Москвы счёл легитимным решение Министрества юстиции о включении журналиста "7×7" Сергея Маркелова* в реестр СМИ иностранных агентов, информирует глава "Агоры" Павел Чиков у себя в Telegram-канале.

В заявлении Маркелов и его адвокат Федор Сирош подчеркнули, что решение Минюста о включении журналиста в перечень иноагентов "незаконно и принято в нарушение соответствующих норм российского законодательства и международного права".

"Истец убежден, что в нарушение статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод вмешательство в его права обусловлено политической мотивацией", - отмечается в иске.

Суд, впрочем, отклонил ходатайство о запросе документов из Минюста, на основании которых ведомство включило Маркелова в реестр.

В то же время в Минюсте и МИДе заявляли ранее, что не проверяют сведения, поступившие из госорганов, и включают граждан в список иноагентов по предоставляемой информации.

Решение суда Маркелов намерен обжаловать.

*Признан СМИ-иноагентом в России