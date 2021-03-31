Резника вызвали на допрос в Следком в качестве свидетеля

Беспартийного депутата Законодательного собрания Петербурга вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о наркотиках. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам парламентарий.

Сотрудник регионального управления Следственного комитета вручил повестку депутату в среду, 31 марта, у входа в Мариинский дворец сразу после окончания заседания городского парламента.

- Повестка на 1 апреля. Я в этот день буду за городом и явиться не смогу, поэтому я попросил перенести на пятницу, 2 апреля, - рассказал Резник.

Напомним, 9 марта прошел обыск в квартире дальнего родственника Резника Ивана Дорофеева. Следователи и силовики пришли к нему в момент, когда в квартире находился депутат. В ходе обыска были обнуражены наркотики растительного происхождения "массой более 6, но менее 100 граммов".

Следствие считает, что Дорофеев хранил их, чтобы потом продать. Защита полагает, что объем изъятых веществ "тянет максимум на статью кодекса административных правонарушений". Кроме того, адвокат Дорофеева Тимур Рзаев заявлял о попытках давления на его подзащитного и поступашвих предложениях дать признательные показания на Резника в обмен на изменение меры пресечения. Сейчас родственник депутата находится в следственном изоляторе.