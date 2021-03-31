Эсеры ожидают бесплатной и добровольной вакцинации животных от COVID-19

Фракция справедливороссов в Госдуме встретила известие о разработке в России первой в мире вакцины от коронавируса для животных с воодушевлением. Для них это событие стало подтверждением того, что отечественную науку не зря считают одной из самых передовых. При этом лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов надеется как минимум на два обязательных условия использования новой разработки: она, в его представлении, должна применяться добровольно и бесплатно.

"Поздравляю наших ученых с успехом! Тем более вакцина, как сообщается, показала 100-процентную эффективность. В то же время не хотелось бы, чтобы на этом достижении начали спекулировать – например, навязывать в ветеринарных клиниках за деньги", - цитирует его слова персональная пресс-служба.

Массовое производство вакцины "Карнивак-Ков" должно стартовать в апреле. На сегодняшний день аналогов ему в мире нет, объявил 31 марта замглавы Россельхознадзора Константин Савенков.