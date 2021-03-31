"Я больше не буду молчать": Депутат Анохин сетует на "травлю" в Заксобрании

Депутат петербургского Законодательного собрания от фракции "Единая Россия" Андрей Анохин поделился проблемами, которые преследуют его на рабочем месте. О бюрократических злоключениях парламентарий рассказал у себя в Facebook.

Для начала следует уточнить, что на протяжении нескольких последних месяцев между Анохиным и однопартийцами зреет кулуарный конфликт: за это время он успел нелестно отозваться о своём начальнике Вячеславе Макарове, назвав его "врагом парламентаризма", и высказать замечания по работе коллеги Дениса Четырбока. Последний, в частности, в ходе заседания ЗакСа 24 марта обозначил инициативы Анохина как "сырые".

У себя в фейсбуке народный избранник пояснил, что с тех пор, как он негласно стал персоной нон грата, бюрократическая "машина" парламента обрушилась и на сотрудников его аппарата: так, по его словам, им перестали выплачивать жалованье и регулярно допрашивают.

"Я больше не буду молчать о том, в каких условиях приходится работать мне и моей команде. Это продолжалось больше года. После каждого моего выступления моих помощников вызывали. Проверяли документы, опрашивали, не продлевали договоры, намекали на увольнения. Мне говорят открыто, что пока указания "сверху" не поступит, придираться будут к каждой запятой. А в этом месяце дошло до того, что все сотрудники, которые с мной работали, не получили зарплату", - негодует Анохин.

Судя по тому, как развивается ситуация, депутат-единоросс полагает, что в отношении его команды развернулась "травля": "Особенно низко то, что жертвами становятся простые работники. В случае их увольнения, люди, проработавшие много лет в Законодательном собрании, останутся без пенсии, которая полагается госслужащим".

Анохин добавил также, что каждый день ему и сотрудникам приходится запечатывать шкафы в стенах рабочего кабинета, - "чтобы нам что-нибудь не подкинули". Кроме того, ему перестали выдавать депутатские бланки.

Некоторое время назад Анохин запустил "челлендж" в поддержку свободы слова: поводом послужило то обстоятельство, что правительственный телеканал "78" никак не может получить аккредитацию в ЗакСе. Дело дошло до суда.

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