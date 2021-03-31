Студенты собирают деньги на реставрацию кладбищенской беседки из фильма "Брат"

Полуразрушенное состояние беседки на Смоленском лютеранском кладбище, прославленной фильмом "Брат", мотивировало студенток-музеологов из СПбГУ открыть сбор средств в интернете на ее реставрацию. КГИОП, к которому обратились третьекурсницы, возражать против этой активности не стал.

На данный момент активисткам удалось собрать уже 51700 рублей. Первоначально им требовалось 40 тысяч рублей, чтобы оплатить работу сметчиков, которые оценили бы весь проект в целом.

"Культурное наследие для нас объект не только профессионального, но и глубоко личного интереса - мы искренне переживаем за судьбы памятников как в России, так и во всем мире", - пишут о себе девушки.

В культовом фильме Алексея Балабанова беседка выполняет роль ночлега для одного из главных действующих лиц, бездомного, которого играет Юрий Кузнецов. В ней любят собираться поклонники творчества покойного режиссера и представители различных субкультур.