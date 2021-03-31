"Зеленый" день ЗакСа

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров пообещал защищать зеленые зоны и заявил, что в парке Малиновка будет построен храм. Его однопартийцы из "Единой России", два года назад предлагавшие спасти сквер в Кузнечном переулке от застройки, теперь проголосовали за то, чтобы лишить его защитного статуса. Это только некоторые противоречия второго чтения поправок в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Помимо окружающей среды, в городском парламенте 31 марта говорили о правах ребенка. Детский омбудсмен Анна Митянина рассказала депутатам про резкий рост числа подростковых суицидов, кибербуллинг и нехватку школ.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина отчиталась перед депутатами ЗакСа о проделанной в 2020 году работе. За время часового доклада она затронула огромное количества проблем, от нехватки мест в школах до буллинга и кибербуллинга в молодежной среде. По словам детского омбудсмена, выросло количество преступлений в отношении несовершеннолетних. Она отметила, что за год на Avito дважды размещали объявления о продаже детей.

Количество случаев детских суицидов увеличилось более чем в пять раз: с трех случаев в 2019 году до шестнадцати в 2020-м. Омбудсмен связывает это с пандемией и режимом самоизоляции. Сославшись на данные комитета по здравоохранению, она назвала основными причинами для суицидальных настроений проблемы в семье и конфликты со сверстниками. В качестве одной из мер борьбы Митянина поддержала запрет негативного контента в интернете - например, аниме "Тетрадь смерти" - хотя и назвала это не главной причиной для детских самоубийств.

Детский омбудсмен попросила городской парламент помочь с законодательной инициативой о создании реабилитационного центра для наркозависимых подростков. Родителей Митянина призвала обучать детей правилам поведения в интернете во избежание несчастных случаев и зависимости от сети.

Отдельные депутаты к концу доклада детского омбудсмена устали. Кто-то удалился из зала, не дождавшись объявления обеденного перерыва, кто-то общался с коллегами. В какой-то момент Митянина даже попросила парламентариев вести себя тише, признавшись, что ей сложно говорить.

Доклад омбудсмена попросили прокомментировать председателя ЗакСа Вячеслава Макарова во время его традиционного полуденного брифинга. Спикер заявил, что городской парламент работает в тесном взаимодействии с аппаратом Митяниной. После этого он начал рассуждать о том, что детей нельзя разлучать с матерями. Это одна из любимых тем для выступлений Макарова.

- Мама - это свято. Мы неоднократно выступали с законодательной инициативой… Даже поправку в Конституцию [подготовили, чтобы в ней] прописать. Жесткая позиция. Мама - это свято. Ребенок должен оставаться с мамой, - заявил спикер ЗакСа.

В ходе заседания Макаров выступил против очередной потенциальной стройки на Петроградской стороне, его избирательной территории. На этот раз он призвал губернатора Александра Беглова "спасти" Левашовский проспект от проекта апарт-отеля компании "Тайм".

Рассуждая об уплотнительной застройке, спикер не упустил из внимания и вопрос рекреационных зон. Макаров пообещал, что "Единая Россия" и дальше "будет писать "зеленую книгу" Петербурга".

Уже через три часа, во время рассмотрения поправок в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), он дважды заявил оппозиционным депутатам и представителю Смольного в ЗакСе, что в парке Малиновка появится православный храм. Макарова не убедили ни заявления лидера фракции "Справедливая Россия" Алексея Ковалева о том, что все местные жители выступают против строительных работ в парке, ни позиция Смольного, не возражающего против того, чтобы отнести участок в Малиновке к перечню ЗНОП.

- Передайте всем членам правительства, пройдёт время, обязательно там будет православный храм, - попросил Макаров представителя Смольного в ЗакСе Юрия Шестерикова.

Его однопартийцы из "Единой России" в очередной раз не стали голосовать за поправки оппозиционеров и участок в Малиновке остался пригодным для застройки. Правда, в парке продолжает действовать ограничение на высотность - возводимое строение не может быть выше пяти метров.

Парламентское большинство ожидаемо не поддержало предложения "Яблока" и эсеров защитить от возможной застройки сквер в Кузнечном переулке рядом с музеем Достоевского. Смольный оставил этот вопрос "на усмотрение депутатов", хотя Шестериков и признал, что место идеально подходит для увековечивания памяти великого русского писателя в год его 200-летия. Представитель городского правительства отметил, что пока речи о строительстве не идет.

Депутат "Яблока" Борис Вишневский перед началом заседания распространил среди коллег буклетики с историей переписок о судьбе сквера в Кузнечном. Среди представленных документов - письмо Беглова от 30 апреля 2019 года, в котором готовившийся к выборам врио губернатора, утверждал, что считает строительство недопустимым и что сквер нужно включить в перечень ЗНОП. В ЗакС тогда внесли сразу два проекта закона в защиту этой зеленой зоны, причем первый подготовил оппозиционер Вишневский, а вторую - фракция "Единая Россия". Теперь голосами единороссов сквер лишили защитного статуса.

- Это позорище, - прокомментировал ЗАКС.Ру Вишневский. - Ранее губернатор говорил, что сквер нужно сохранять, а теперь все уходят на крыло и оставляют вопрос на усмотрение депутатов. Это очевидное лицемерие. На депутатов перевели стрелки, хотя депутаты открыто говорят, что они действуют, получив команду, и что за всем этим стоит вице-губернатор Соколов, который лоббирует застройку этой территории под видом развития музея. Музей нужно развивать иначе - выкупайте квартиры в здании музея Достоевского и делайте в них расширенную экспозицию.

"Справедливая Россия" пыталась сохранить от риска застройки безымянный сквер у гостиницы "Охтинская". Лидер фракции эсеров Ковалев заявил, что здесь залегает культурный слой города Ниен, где еще до основания Петербурге жили шведы, финны и русские. Он призвал парламент не погружать город в новый скандал на тему уничтожения "петербургской Трои". Его коллега Надежда Тихонова сообщила, что сохранить зеленую зону ее попросили местные жители. Член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев, в свою очередь, заявил, что у гостиницы "Охтинская" находится не сквер, а свалка. Эсеры принялись с ним спорить, но единороссы поддержали коллегу по фракции и принятие поправки заблокировали.

В пакет принятых предложений вошло немало резонансных территорий. Это и парк Интернационалистов, который еще недавно Смольный хотел сократить под расширение Южного шоссе, Муринский парк, который несколько лет отстаивали жители Калининского района, сквер у Савушкина, 112, где много лет назад хотели построить торговый центр "Астана", Ржевский лесопарк, Полежаевский парк и другие. Такую активность беспартийный депутат Михаил Амосов связал с тем, что закон о ЗНОП в принципе давно не пересматривали, а также с приближающимися выборами. Его удивила позиция комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, которая поддержала сразу пять поправок в защиту Муринского парка от депутатов-единороссов Анатолия Дроздова, Галина Назаровой, Елены Раховой, Владимира Носова и Веры Сергеевой, но не рекомендовала к принятию точно такие же предложения от "Справедливой России" и "яблочника" Вишневского.

- Люди думают, как они выглядят в глазах избирателей, - сказал ЗАКС.Ру Амосов. - Я думаю, что если бы впереди не было выборов, мы бы не имели пяти поправок по Муринскому парку от "Единой России". А так деваться некуда, и они в это дело включились. Вот так я это вижу, потому что никого из этих пяти депутатов, например, ни на одном митинге я не видел, - заявил Амосов.

В окончательном третьем чтении ЗакС упразднил Уставный суд города. Этого требуют новеллы в федеральном законодательстве и недавние поправки в Конституцию. Решение, которым Уставный суд признал дискриминацию бездомных в Петербурге, оказалось для него последним.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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