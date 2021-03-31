Суд в Петербурге запретил мобильное приложение "Свидетелей Иеговы"

Мобильное приложение "JW Library", созданное запрещенной в РФ религиозной организацией "Свидетели Иеговы", запретил суд в Петербурге, о чем сообщается на сайте городской прокуратуры. Как и само религиозное течение, их приложение признали экстремистским. В нем можно было найти переводы Библии и ее толкования.

"Проверка прокуратуры города выявила факты массового распространения в данном приложении, работающем через сервисы "Google Play" и "App Store", экстремистских печатных изданий", - говорится в сообщении.

Напомним, что суд запретил деятельность иеговистов на территории РФ весной 2017 года. Тогда в знак протеста против этого из России уехал член организации, известный музыкант, лидер группы "Ноль" Федор Чистяков. Организация обжаловала свой запрет в ЕСПЧ.