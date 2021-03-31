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31 марта, 20:18

В Петербурге продолжают снижаться официальные показатели безработицы

фото ЗакС политика В Петербурге продолжают снижаться официальные показатели безработицы

Петербургское правительство обнародовало самые свежие данные о безработице в городе. По состоянию на 31 марта официально зарегистрировались в службах занятости 49,8 тысяч граждан. Чиновники воспринимают эти результаты как положительную динамику.

"Поэтапное снятие ограничений ведёт к восстановлению экономики города. В обычный режим работы вернулись многие предприятия и организации. Существенную поддержку бизнесу и горожанам оказали пакеты мер поддержки, которые город принял в период пандемии", - прокомментировал новые цифры губернатор Александр Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного.

В сообщении отмечается, что петербуржцы могут регистрироваться как безработные не только очно, но и через интернет. Направление на трудоустройство также можно при желании получить онлайн.

Отметим, что полтора месяца назад безработными числились почти 80 тысяч горожан, а на пике пандемии, в сентябре прошлого года, этот показатель доходил до 108 тысяч.


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