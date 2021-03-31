ФСИН утверждает, что Навального обеспечивают всей необходимой медпомощью

Управление ФСИН по Владимирской области, на территории которой отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный, выпустило заявление. В нем утверждается, что, вопреки жалобам политика, его ночной покой не нарушается и, более того, оказывается вся требующаяся ему медицинская помощь.

"В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных", - в частности, гласит сообщение.

Напомним, ранее Навальный признался, что более месяца в условиях пребывания под стражей он испытывает сильные боли в спине и ноге, которая стала отниматься. Сотрудники ФСИН, по его словам, последовательно отказываются предоставлять ему квалифицированную медпомощь, ограничиваясь выдачей ибупрофена. Кроме того, Навальный жаловался на изнурительные ночные проверки: каждый час его будят и проверяют его присутствие в камере как заключенного, "склонного к побегу". В знак протеста против таких условий содержания 31 марта Навальный впервые в жизни объявил голодовку, которую он в течение предыдущей политической карьеры склонен был считать чересчур радикальной мерой.