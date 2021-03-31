На улице Рубинштейна прошел народный сход против нелегальных баров

На улице Рубинштейна 31 марта прошёл народный сход жильцов и активистов против нелегальных баров. На встрече с жителями глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко рассказал о проблемах главной барной улицы города.

Собрание прошло возле бара "Угрюмочная", который перестал принимать посетителей за 15 минут до сбора. На встречу пришло около 40 человек. Собравшиеся подписали обращение к губернатору Петербурга с требованием запретить работу нелегальных баров.

"Просим вас проявить политическую волю и инициировать комплексную проверку и закрыть все нелегальные заведения на улице Рубинштейна", - говорится в обращении к губернатору.

По словам главы МО Дениса Тихоненко, на Рубинштейна около 30 баров могут работать без лицензии и кассовых аппаратов.

- Это целенаправленное желание уйти в криминальную тень, чтобы не нести ответственность, не платить налоги и вообще, можно делать все, что угодно. Реальные собственники за этими юридическими лицами не стоят, - прокомментировал Тихоненко.

Завершить встречу активисты решили рейдом по некоторым заведениям, которые, по мнению инициативной группы, могут вести предпринимательскую деятельность без соответствующих документов. Лишь в одном из четырёх заведений администрация бара смогла предоставить лицензию на продажу алкоголя. На дверях остальных трёх точек противники незаконной торговли алкоголем оставили наклейки "Нет нелегальному бизнесу" с предостережением о незаконной торговле.

Конфликт между жильцами и барами на улице Рубинштейна продолжается не первый год. Жильцы ближайших домов недовольны шумом по выходным. В прошлые выходные представители местной администрации провели рейд по барам, вызывавшими жалобы граждан.

Константин Леньков