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9:25

Екатеринбургского депутата оштрафовали за посещение форума "Муниципальная Россия"

фото ЗакС политика Екатеринбургского депутата оштрафовали за посещение форума "Муниципальная Россия"

Мировой суд Измайловского района Москвы наказал рублём депутата екатеринбургской городской думы Константина Киселёва за то, что он присутствовал на форуме "Муниципальная Россия", который прошёл 13 марта, делится "Урал. МБХ медиа". Штрафная санкция составила 15 тысяч рублей.

Киселёву инкриминировали статью 20.33 КоАП - "осуществление деятельности нежелательной организации". Депутат заявил о готовности оспорить штраф.

Накануне, напомним, за аналогичный "проступок" оштрафовали и лишенную мандата муниципала Юлию Галямину.

Силовики, напомним, разогнали форум "Объединённых демократов", едва он успел начаться, - днём 13 марта. Организаторов, экспертов и гостей мероприятия – около 200 человек – доставили в различные отделы полиции Москвы. На форуме собрались депутаты местных советов и региональных парламентов из разных регионов страны. На большую часть задержанных составили протоколы по статье 20.33 КоАП (Сотрудничество с нежелательной организацией).

Подробнее о событиях того дня – в материале ЗАКС.Ру.

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