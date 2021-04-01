Эко-кот с пипидастром решил очистить Госдуму от "пыли": перфоманс прервала полиция

Столичные правоохранители задержали активистку "Зеленой альтернативы" Алису Голуенко: облачившись в костюм кота и вооружившись пипидастром, девушка пришла к зданию Государственной думы с намерением очистить её от пыли. О перфомансе в разговоре с "МБХ медиа" рассказал общественник Михаил Гайдай.

"В преддверии самого юморного дня года активисты партии "Зелёная Альтернатива" решили сделать уборку на политическом олимпе – эко-кот с пипидастром в лапе стёр пыль со здания Государственной Думы на Охотном ряду. Однако клининговые порывы партийного кота были омрачены задержанием. Стражи порядка не оценили креатив и увезли участников акции в ближайшее отделение", - поделился деталями акции Гайдай.

Цель перфоманса - наглядно продемонстрировать, что думские партии уже давно устарели и "скомпрометировали себя", в то время как политика должна быть "интересной, весёлой и яркой".

Суть претензий правоохранителей к девушке-коту пока не ясна, пока что её доставили в отдел для проверки личности.