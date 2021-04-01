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10:36

Путину предложили подумать о переносе порта из Петербурга в Усть-Лугу

фото ЗакС политика Путину предложили подумать о переносе порта из Петербурга в Усть-Лугу

Совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев обратился к российскому президенту Владимиру Путину с предложением подумать о возможном переносе большого порта из Петербурга в Усть-Лугу, информирует РБК.

На освободившейся территории предприниматель предложил построить 4,8 млн кв метров жилой площади, а также коммерческую и социальную недвижимость. Переоборудование площадки Бокарев оценил в 440 млрд рублей.

"На высвобожденных 600 га территории будет создан флагманский район Санкт-Петербурга, который станет катализатором городского развития, задающим новые стандарты удобной для жизни городской среды для всей России", - пишет Бокарев Путину.

Указывается, что портовый комплекс в Усть-Луге задействован лишь на 40%. Перевод туда мощностей, отмечает бизнесмен, позволит сократить сроки транзитного времени на двое суток и избавит от потребности в ледокольной проводке судов.

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