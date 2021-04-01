В России выявили еще 9,1 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 9 169 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за все время эпидемии в стране выявлено 4 554 364 случаев заболевания, по данным штаба, 278 612 случаев – активные. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 99 233 человека, 383 летальных исхода добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге заболели еще 710 человек. По данным штаба, в городе сейчас болеют 34 459 человек, всего с марта 2020 года зафиксировано 395 341 случай заражения. Число умерших от коронавируса в Петербурге возросло на 31, всего известно о 12 301 умершем петербуржце.

В Москве, где заболевших больше всего, коронавирусом заразился еще 2 151 человек (65 814 болеют сейчас). В Подмосковье – 560 (36 192 продолжают лечение). В Ленобласти заразились еще 89 человек (1 607 болеют сейчас).