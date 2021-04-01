18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:31

Петербургские школы начали принимать заявления на зачисление в 1 класс

фото ЗакС политика Петербургские школы начали принимать заявления на зачисление в 1 класс

В школах Петербурга стартовал приём заявлений на зачисление детей в 1 класс, проинформировали в пресс-службе комитета по образованию.

Начиная с 00:00 можно было подать необходимые документы, воспользовавшись порталом госуслуг. Очно оформиться граждане смогли с открытием многофункциональных центров.

По состоянию на 10:00, известили в комитете, было подано 16 810 заявлений, причем подавляющая часть зарегистрирована через интернет.

С 15 мая в школы будут приглашать родителей будущих первоклассников. Всего в грядущем учебном году общеобразовательные учреждения Северной столицы готовятся принять 64 тысячи детей.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

11:58 Суд закрыл дело художницы Юлии Цветковой из-за освещения "интимных сторон жизни"

11:48 "Фонтанка": Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены

10:57 КСП проверит Управление по развитию садоводства и огородничества и ГУП "Пригородное"

10:36 Путину предложили подумать о переносе порта из Петербурга в Усть-Лугу

9:55 Эко-кот с пипидастром решил очистить Госдуму от "пыли": перфоманс прервала полиция

31 марта, 16:58 Суд счёл законным решение Минюста о признании иноагентом журналиста "7х7"

31 марта, 14:58 Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

31 марта, 13:55 Годовые расходы бюджета фонда Ролдугина оказались меньше стоимости купленных им за 6 млн евро скрипок

31 марта, 11:33 У стен ЗакСа пикетировали против застройки сквера в Кузнечном переулке

31 марта, 9:27 В Ярославле полиция пришла в штаб Навального из-за дела о хищении электроэнергии


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:58 Суд закрыл дело художницы Юлии Цветковой из-за освещения "интимных сторон жизни"

11:53 Муниципал: Черепанова представили заместителем главы администрации поселка Шушары

11:48 "Фонтанка": Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены

11:35 "Движение демократического обновления" представило свой манифест

11:31 Петербургские школы начали принимать заявления на зачисление в 1 класс

11:24 В России выявили еще 9,1 тысяч случаев COVID-19

10:57 КСП проверит Управление по развитию садоводства и огородничества и ГУП "Пригородное"

10:36 Путину предложили подумать о переносе порта из Петербурга в Усть-Лугу

9:55 Эко-кот с пипидастром решил очистить Госдуму от "пыли": перфоманс прервала полиция

9:25 Екатеринбургского депутата оштрафовали за посещение форума "Муниципальная Россия"

31 марта, 23:55 Муниципал: На улице Рубинштейна прошел народный сход против нелегальных баров

31 марта, 20:52 ФСИН утверждает, что Навального обеспечивают всей необходимой медпомощью

31 марта, 20:18 В Петербурге продолжают снижаться официальные показатели безработицы

31 марта, 19:53 Суд в Петербурге запретил мобильное приложение "Свидетелей Иеговы"

31 марта, 19:27 На матчи ЧЕ по футболу в Петербурге пустят 50% зрителей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru