"Движение демократического обновления" представило свой манифест

"Движение демократического обновления" (ДДО) на общем собрании регионального отделения приняло собственный манифест, сообщили ЗАКС.Ру в политической организации. В документе три основных раздела. В первом "Мировоззренческие основы ДДО" сказано, что движение придерживается либеральных взглядов и считает, что на их основе "наиболее эффективно могут решаться социальные и экономические проблемы обществ". В пункте также написано, что ДДО выступает за развитие и укрепление демократических основ организации власти и за эволюционную модель развития, отрицая революционный путь.

Во втором пункте "Важнейшие ценности" сообщается, что ДДО выступает за экономическую свободу и индивидуальную свободу человека, за демократию, за патриотизм. Последнее движение определяет как "чувство сопричастности к делам своей родины".

"Патриотизм подразумевает не только и не столько любовь к своей родине, но прежде всего набор действий, ведущих к её процветанию: росту уровня жизни, обеспечению достоинства и безопасности граждан; при этом патриотизм предполагает готовность говорить правду о своей стране и её правительстве, какой бы горькой она ни была", - сказано в манифесте.

В третьем разделе описаны программные принципы ДДО: повышение роли выборных органов власти в управлении страной, регионами и муниципалитетами, децентрализация власти, открытость органов власти, расширение возможностей для частного предпринимательства, установление парламентского и гражданского контроля за естественными монополиями, уважительное отношение ко всем этническим и религиозным группам и людям, которые никакую религию не исповедуют. Также среди программных принципов светский характер образования, сохранение системы ЕГЭ как антикоррупционной меры и возможности жителям регионов равноправно участвовать в конкурсе на поступление в лучшие высшие учебные заведения, свобода СМИ с недопустимостью цензуры, сохранение моратория на смертную казнь и интенсификация (организация производства с эффективными процессами) экономических, культурных, научных и иных связей со странами Западной Европы, взаимная отмена визовых ограничений между Россией и странами Шенгенской зоны.

На общем собрании ДДО участники движения включили в состав правления организации муниципального депутата МО "Гавань" Ольгу Фаттуш. Теперь в правлении пять человек: Фаттуш, Владимир Силантьев, Сергей Назаров, Александр Гребенюк и муниципальный депутат МО "Гражданка" Ирина Майорова.