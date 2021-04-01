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11:48

"Фонтанка": Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены

фото ЗакС политика "Фонтанка": Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены

Главный внештатный специалист-нефролог Петербурга Александр Земченков дал признательные показания по делу об убийстве своей жены, пишет "Фонтанка.ру".

Земченкова задержали накануне. Дело об убийстве его жены Ирины было возбуждено еще 11 лет назад: женщину видели в последний раз 22 февраля 2010 года. Следствие тогда рассматривало версию о причастности Земченкова, провело обыски у него дома и в машине. Сам Земченков активно помогал в поисках Ирины, от его имени была размещена заявка на программу "Жди меня".

По данным "Фонтанки", на допросе убийство жены Земченков объяснил желанием уйти к другой женщине и страхом перед скандалом из-за развода. По версии следствия, тело Земченковой было вывезено в лес. Сообщается, что Следственный комитет вновь занялся расследованием дела после того, как отец убитой пришел на прием к главе ведомства Александру Бастрыкину.

Земченков – главный внештатный специалист-нефролог комитета по здравоохранению с 2008 года. Работает заведующим отделением диализа Мариинской больницы.

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