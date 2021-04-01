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Муниципал

11:53

Черепанова представили заместителем главы администрации поселка Шушары

фото ЗакС политика Черепанова представили заместителем главы администрации поселка Шушары

Новым заместителем руководителя муниципальной администрации МО "поселок Шушары" стал экс-глава МО "Купчино" Михаил Черепанов. Об этом в своей группе "ВКонтакте" написала местный депутат Инга Узянбаева.

Информацию ЗАКС.Ру подтвердил другой мундеп Валерий Дулеба. По его словам, Черепанова в качестве замглавы муниципальному совету представили на заседании вечером 31 марта.

В администрации Шушар не смогли дать оперативный комментарий по поводу нового назначения. На сайте муниципалитета на 1 апреля заместителем главы по-прежнему представлен Константин Морин. 

34-летний Черепанов начинал свою политическую карьеру в 2010 году с участия в "Молодежной гвардии Единой России". В 2011 году его избрали депутатом МО "Красненькая речка" - единоросс шел по спискам вместе с бывшим губернатором Валентиной Матвиенко, которой должность мундепа была необходима для попадания в Совет Федерации.

В 2012 году Черепанов вошел в политсовет петербургского отделения "Единой России", а на следующий год возглавил региональное отделение МГЕР. В 2014 году он был избран депутатом МО "Купчино" и впоследствии возглавил этот муниципалитет. Через три года Черепанов лишился места в руководстве "Единой России" и МГЕР. По информации ЗАКС.Ру, это стало следствием конфликта с председателем Заксобрания Вячеславом Макаровым

Черепанов планировал переизбраться в местный совет МО "Купчино" в 2019 году, однако за две недели до выборов "Единая Россия" аннулировала его выдвижение. Официальным поводом для этого стало использование админресурса и дискредитация партии. Однако в партии называли и другие причины недовольства коллегой. В том числе отказ снять "спойлеров", которых он выставил против членов команд депутата Госдумы Михаила Романова и лидера фракции "Единая Россия" в ЗакСе Александра Тетердинко. Близкие им кандидаты также шли в местный совет Шушар. 

В последние годы Черепанов руководил проектом муниципального сотрудничества стран БРИКС, в рамках которого в Петербурге дважды проходили международные муниципальные форумы


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