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12:27

В Госдуме предложили ввести в России судебный запрет на киберсталкинг

фото ЗакС политика В Госдуме предложили ввести в России судебный запрет на киберсталкинг

Депутат Госдумы Сергей Боярский предложил ввести в России судебный запрет на киберсталкинг, пишет "Коммерсантъ".

Боярский определил киберсталкинг как ситуацию, когда злоумышленники через интернет "систематически и продолжительное время докучают самыми разными способами, в том числе не самыми приятными". Пока, по его словам, подобных преследователей нельзя наказать, даже если он присылает жертве фотографии, "где гуляет ребенок": по закону, это еще не является угрозой или вторжением в частную жизнь.

По мнению Боярского, стоит ввести институт судебного запрета, когда жертва может подать гражданский иск о нежелательном преследовании. Судья сможет временно запретить преследователю пользоваться мессенджерами, соцсетями или интернетом в целом. При нарушении запрета можно будет ужесточить наказание, до штрафа, принудительных работ и до "хотя бы условного" лишения свободы, считает депутат.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина обратила внимание на то, что подобные нормы есть и в разработанном, но еще не принятом законопроекте о профилактике домашнего насилия. В нем подробно прописаны и понятие преследования, в том числе онлайн, и возможные санкции. Пушкина подчеркнула, что чем быстрее будет принят закон, тем "качественнее и системнее будут защищены жертвы".


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