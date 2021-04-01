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12:28

Беглов одобрил идею Четырбока о наделении муниципалов возможностью заливать лёд на катках

фото ЗакС политика Беглов одобрил идею Четырбока о наделении муниципалов возможностью заливать лёд на катках

Петербургский градоначальник Александр Беглов одобрил инициативу депутата Заксобрания Дениса Четырбока, предложившего скорректировать правила благоустройства и наделить муниципалитеты возможностью самостоятельно заливать катки.

Губернатор распорядился подготовить проект соответствующего постановления, в ближайшее время комитет по благоустройству проведёт общественные слушания по вопросу.

"В перечне мероприятий, на которые можно выделять средства из местного бюджета, заливки льда нет. Таким образом, если муниципалы по просьбе жителей организуют во дворе каток, то при первой же проверке контролирующих ведомств рискуют получить предписание", - пояснил свою задумку Четырбок у себя в Telegram-канале.

Напомним, на сегодняшний день в городе на Неве имеется 235 катков, 160 из которых находятся во дворах.


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