"Никакого комментария нет": Кремль - о голодовке Навального

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался давать какие-либо комментарии относительно голодовки оппозиционера Алексея Навального в колонии, которую он объявил накануне.

"Нет, никакого комментария нет", - приводит "Дождь" высказывание чиновника.

Напомним, не так давно Навальный сообщил, что более месяца в условиях пребывания в заключении в ИК-2 Покрова Владимирской области он испытывает сильные боли в спине и ноге, которая стала отниматься. Сотрудники ФСИН, по его словам, систематически отказываются предоставлять ему квалифицированную медпомощь, ограничиваясь выдачей ибупрофена.

Также Навальный сетовал на постоянные ночные визиты сотрудников ФСИН: каждый час его будят и проверяют его присутствие как заключенного, "склонного к побегу".

В знак протеста против таких условий содержания 31 марта Навальный впервые в жизни объявил голодовку, которую он в течение предыдущей политической карьеры считал чрезмерной мерой.