"Парламенту нужна перезагрузка": Анохин подал документы на праймериз в ЗакС

Депутат Законодательного собрания Андрей Анохин намерен переизбраться в новый созыв по 12 одномандатному округу, который представляет и сейчас. В четверг, 1 апреля, он подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по выдвижению кандидатов на выборы в городской парламент.

Анохин заявил ЗАКС.Ру, что, хотя аппарат Заксобрания и оказывает на него давление, он надеется на поддержку простого народа.

- Я рассчитываю, что идеи и взгляды свободы слова, возможности воспринимать нормально критику и дискутировать в парламенте, возможности обсуждать любую законодательную инициативу - это будет основой парламента седьмого созыва. С этими лозунгами я иду. Парламенту Санкт-Петербурга нужна полная перезагрузка. Это должен быть истинно демократический орган, а не то, во что он сейчас превратился, - прокомментировал единоросс.

Депутат добавил, что не задумывался над возможностью идти в ЗакС от другой партии или самовыдвиженцем. Он отметил, что обеспокоен только предстоящими праймериз. Также Анохин надеется, что против него пойдет как можно больше кандидатов.

- Очень хочу, чтобы это были известные люди, чтобы выдвинулись главы муниципальных образований. Чем выше политическая конкуренция, тем больше у нас возможностей быть лучше, - сказал депутат.

Судя по сайту праймериз "Единой России", документы по 12 округу также подала сотрудница управления по информации ЗакСа Ирина Величко.

Напомним, впервые в ЗакС Анохин избрался в 2011 году. Он шел на выборы от "Справедливой России", но впоследствии ушел к единороссам. В 2016 году ему удалось переизбраться по 12 одномандатному округу.

Весной и летом 2019 года Анохин активно выступал в поддержку готовившегося к выборам врио губернатора Александра Беглова и резко критиковал оппозиционных депутатов Бориса Вишневского и Максима Резника, выражавших недовольство главой города. В ноябре того же года Анохина исключили из регионального политсовета "Единой России". Позже он неоднократно выражал недовольство тем, что ЗакС отказывается рассматривать его законодательные иницативы. Накануне подачи документов на праймериз депутат сообщил, что его помощников якобы оставили без зарплаты.

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