На устроивших факельное шествие активистов "Весны" начали составлять протоколы

В 52-м отделе полиции в Петербурге на активистов движения "Весна" начали составлять протоколы о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга или другой акции без подачи уведомления (ч.2 ст. 20.2 КоАП), сообщила ЗАКС.Ру пресс-секретарь организации Ася Карпина. По ее словам, протокол пока составлен только на Никиту Левкина. Остальные задержанные: Богдан Литвин, Георгий Смирнов и Александра Кодий - ждут своих протоколов, уточнила Карпина.

Активисты вечером 30 марта провели факельное шествие против блокировки Twitter Роскомнадзором. Их на месте задержала полиция и доставила в 52-й отдел, в котором участники "Весны" провели уже две ночи.

Их планировали отвезти в суд 31 марта, но к моменту закрытия судов протоколы составлены не были, рассказала Карпина. Активисты ожидают, что суд состоится 1 апреля, добавила пресс-секретарь. Она со ссылкой на Левкина сообщила, что из материалов его дела следует: полицейские знали точное время и место проведения планируемой акции.

- Никита сейчас читает материалы дела, и он мне сейчас сообщает информацию о том, что был один неудачный выезд [полиции] в то время, когда должна была быть акция, поскольку ребята задержались. Потом уже они караулили, видимо, - сказала Карпина.

Кто "слил" информацию правоохранительным органам, в "Весне" не знают, рассказала пресс-секретарь. Она отметила, что это могли быть как приглашенные на акцию журналисты, так и участники движения.

София Саттарова