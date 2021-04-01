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13:57

Песков допустил обсуждение темы Навального на встрече Путина с Москальковой

фото ЗакС политика Песков допустил обсуждение темы Навального на встрече Путина с Москальковой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может обсудить тему Алексея Навального на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, передает ТАСС.

Путин встретится с Москальковой в четверг, 1 апреля. По словам Пескова, тема Навального будет затронута, если "что-то будет говориться со стороны омбудсмена".

Песков подчеркнул, что тема Навального "не является вопросом на повестке дня главы государства никоим образом", и повестку встречи будет задавать Москалькова, поскольку именно "она приходит с докладом к президенту".

Песков также отказался комментировать объявление Навальным голодовки в исправительной колонии № 2 в Покрове.

Напомним, Навальный ранее сообщал о сильных болях в спине и проблемах с ногой, которая стала отниматься. Он рассказывал, что не получает в колонии должной медицинской помощи, из препаратов ему выдают лишь ибупрофен. Также Навальный говорил, что его будят по ночам каждый час, проверяя его присутствие: как заключенного, поставленного на учет как "склонный к побегу". В знак протеста против условий содержания 31 марта Навальный объявил голодовку.

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