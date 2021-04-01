Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Власти Чечни считают, что руководитель республики Рамзан Кадыров достоин Нобелевской премии мира: его кандидатуру уже выдвинули на соискание почётной награды, заявил в разговоре с "Говорит Москва" вице-премьер правительства региона Джамбулат Умаров.

"Мы доподлинно знаем, что обратились с просьбой о номинировании Рамзана Ахматовича на эту высокую премию представители Норвегии. Ни для кого не секрет, что заслуги Рамзана Кадырова не ограничиваются поддержанием стабильности и порядка в течение 15 лет, как там говорится, на территории Чеченской Республики. Во-первых, и лет больше, и деятельность Рамзана Кадырова безусловно, безапелляционно является достойной этой премии, причём очень давно… Я бы, честно говоря, если бы такая премия была, присвоил бы ему премию не только премию мира, но и стабильности и созидания", - представил своё видение ситуации Умаров.

Известие о выдвижении Кадырова уже продемонстрировали в эфире ЧГТРК "Грозный": в сюжете выступил президент Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник, который отметил "выдающийся вклад [Кадырова] в установление и поддержание в течение последних 15 лет надёжного мира в исторически сложном чеченском крае".

Фото: chechnya.gov.ru