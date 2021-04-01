ЕСПЧ признал несправедливым суд над радиоинженером Кравцовым по делу о госизмене

Европейский суд по правам человека признал нарушение права на справедливый суд в деле радиоинженера Геннадия Кравцова, осужденного по статье о госизмене, сообщили в "Команде 29".

Суд счел несправедливым то, что российский суд отказал в вызове и допросе экспертов, которые дали заключение о секретности сведений в деле Кравцова. ЕСПЧ постановил взыскать в пользу Кравцова судебные расходы и пересмотреть решение по его делу.

Дело в отношении Кравцова по ст. 275 УК РФ (госизмена) возбудили в 2014 году. По версии следствия, при направлении резюме в шведский Радиотехнический центр Вооруженных сил он якобы разгласил сведения о кадровом составе ГРУ, где Кравцов работал до 2005 года.

В 2014 году Кравцова приговорили к 14 годам колонии, затем этот срок был снижен до шести лет. В 2020 году Кравцов вышел на свободу.