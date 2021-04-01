Глава ОНФ в Петербурге заявился на праймериз ЕР по округу Ивченко

Руководитель отделения Общероссийского народного фронта в Петербурга Андрей Рябоконь подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов в Заксобрание, сообщили ЗАКС.Ру в ОНФ 1 апреля.

Он будет баллотироваться по 15-му одномандатному избирательному округу. Большая часть этой территории приходится на Фрунзенский район. Кроме того, к округу относятся муниципалитеты "Невская застава" и № 54 (Невский район) и МО "Малая Охта" (Красногвардейский район).

В ОНФ отметили, что предложение избраться в депутаты исходило от родителей, особенных детей, которые проходят реабилитацию в конноспортивном комплексе "Новополье".

"Предложение, поступившее от родителей, стало для меня неожиданностью. Конечно, очень радует, что результаты моей работы были столь высоко оценены жителями города", - заявил Рябоконь.

Избирательный округ № 15 в шестом созыве ЗакСа представляет единоросс Борис Ивченко. На праймериз по этой территории уже заявился его помощник Игорь Остапенко. Другие зарегистрированные участки: помощник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и экс-глава администрации МО "Ланское" Михаил Доброхотов, бывший руководитель студенческого "Штаба Путина" Богдан Балюк и заместитель начальника столярного цеха ООО "Мастер-Столяр+" Василий Есипов.

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