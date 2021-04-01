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17:11

Навальный сообщил о визите сотрудников канала RT к нему в колонию

фото ЗакС политика Навальный сообщил о визите сотрудников канала RT к нему в колонию

Оппозиционер Алексей Навальный известил о том, что к нему в покровскую ИК-2 приезжала съёмочная бригада телеканала Russia Today. Соответствующая информация отображена в Telegram-канале политика.

"Вместо врача сегодня в сопровождении видеокамер приехала пропагандистка с канала RT [Мария] Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти", - указывается в сообщении в Telegram.

Кроме того, соратники Навального отметили, что за последнее время он сильно похудел - на 8 кг.

Напомним, не так давно Навальный сообщил, что, пребывая в заключении в ИК-2 Покрова Владимирской области, он начал испытывать сильные боли в спине и ноге, которая стала отниматься. Сотрудники ФСИН, по его словам, систематически отказываются предоставлять ему квалифицированную медпомощь, ограничиваясь выдачей ибупрофена.

Также Навальный сетовал на постоянные ночные визиты сотрудников ФСИН: каждый час его будят и проверяют его присутствие как заключенного, "склонного к побегу".

В знак протеста против таких условий содержания 31 марта Навальный впервые в жизни объявил голодовку, которую он в течение предыдущей политической карьеры считал чрезмерной мерой.

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