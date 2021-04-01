Макаров поздравил экс-депутата ЗакСа Воронцова с 80-летним юбилеем

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил депутата парламента первого и пятого созывов, президента института истории и социальных наук РГПУ имени Герцена Алексея Воронцова с 80-летнем юбилеем, сообщили в ЗакСе.

На приеме в вузе присутствовали Макаров, ректор Сергей Богданов, бывший губернатор Ленобласти Вадим Густов, председатель совета Академической гимназии №56 Майя Пильдес, коллеги и друзья Алексея Воронцова. Макаров заявил, что такие люди, как Воронцов – "скроенные по-особому", и в нем все отмечают "необыкновенную глубину его личности, стойкий характер, надежность и преданность своему делу". Он напомнил, что Воронцов много лет работал в правительстве Ленобласти, а затем был депутатом Заксобрания и активно участвовал в законотворческой деятельности. Также Макаров отметил научную деятельность Воронцова.

Спикер вручил Воронцову почетную грамоту председателя ЗакСа за большой вклад в развитие Петербурга, заслуги в становлении и укреплении парламентаризма, многолетнюю плодотворную профессиональную, политическую и общественную деятельность.

фото: assembly.spb.ru

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