101-летнему ветерану отказали в участии в Параде Победы и рукопожатии с Путиным

Жителю посёлка Ленинский Ленинградской области, 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны Александру Перепёлкину не стали согласовывать его визит в Москву для участия в Параде Победы, делится 47news.

"Прошу Вас пригласить меня в Москву на День Победы. Хочу лично пожать Вам руку как Главнокомандующему и принять участие в Параде Победы. С уважением, всегда в строю. Перепёлкин Александр Александрович", - цитирует издание текст обращения фронтовика.

На другой день после подачи уведомления Перепёлкину пришёл ответ от управления президента России по работе с обращениями граждан и организациями. Чиновники вынуждены были отказать ветерану, поскольку ежегодно получают множество подобных запросов, и все одобрить они не могут. Мужчине порекомендовали обратиться в ветеранские организации региона.

"Количество мест на гостевых трибунах на Красной площади ограничено и не в состоянии вместить всех желающих", - следует из ответа управления президента.

В разговоре со СМИ Перепёлкин заявил, что в будущем году не станет вновь обращаться с просьбой включить его в состав участников парада.

В свою очередь в ветеранской организации Ленобласти пояснили, что именно с обращения к ним "аккумулируется" процесс делегирования кандидатур для участия в празднике по случаю 9 мая.