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18:21

Главному нефрологу Петербурга продлили срок задержания на трое суток

фото ЗакС политика Главному нефрологу Петербурга продлили срок задержания на трое суток

Октябрьский суд Петербурга продлил срок задержания главному внештатному нефрологу комитета по здравоохранения Александру Земченкову на 72 часа по обвинению в убийстве жены, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Земченкова задержали накануне, 1 апреля ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Напомним, дело связано с пропажей его жены Ирины в 2010 году. Сообщалось, что Земченков дал признательные показания.

Земченков – главный внештатный специалист-нефролог комитета по здравоохранению с 2008 года. Работает заведующим отделением диализа Мариинской больницы.

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