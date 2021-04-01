Главному нефрологу Петербурга продлили срок задержания на трое суток

Октябрьский суд Петербурга продлил срок задержания главному внештатному нефрологу комитета по здравоохранения Александру Земченкову на 72 часа по обвинению в убийстве жены, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Земченкова задержали накануне, 1 апреля ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Напомним, дело связано с пропажей его жены Ирины в 2010 году. Сообщалось, что Земченков дал признательные показания.

Земченков – главный внештатный специалист-нефролог комитета по здравоохранению с 2008 года. Работает заведующим отделением диализа Мариинской больницы.