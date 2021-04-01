В Смольном сообщили о поставке очередных 44 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Петербурге количество прививочных пунктов по вакцинации граждан от коронавируса увеличилось до 133, также для горожан доступны 10 мобильных бригад, оповестил вице-губернатор Олег Эргашев. Кроме того, нового дефицита ввиду недостатка "Спутника V" жителям Северной столицы ждать не придётся - в город едет ещё 44 тысячи доз препарата.

"Самое надёжное средство от COVID-19 - это прививка. Сделать ее совсем не сложно. Дефицита вакцины нет. Вакцинация максимально доступна для петербуржцев - прививочные пункты развернуты в медорганизациях, торгово-развлекательных комплексах, на объектах спорта и культуры. Это еще один серьезный аргумент в пользу того, чтобы привиться", - считает Эргашев.

По состоянию на 1 апреля первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 384 тысяч петербуржцев, при этом полностью завершили курс - 284 тысячи. За последние сутки привились 13 тысяч горожан. В пунктах доступно более 60 тысяч доз препарата.

Ранее, напомним, из-за дефицита вакцины в городе поликлиники вынужденно отменяли запись на прививку в ожидании новой поставки. Прививочные пункты закрывались: на пике нехватки работали лишь 90 из 129 пунктов и всего четыре точки в торговых центрах вместо восьми.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.