Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру материалы дела сестер Хачатурян

Мосгорсуд отправил в Генпрокуратуру материалы уголовного дела в отношении двух старших сестер Хачатурян об убийстве их отца, передает ТАСС.

В суде подтвердили, что решение о возврате дела в прокуратуру вступило в законную силу. Такое решение было принято в феврале из-за необходимости принять итоговое решение относительно действий их отца, Михаила Хачатуряна. Напомним, в отношении него было возбуждено дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении трех дочерей, сестры Хачатурян по нему признаны потерпевшими.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. На момент задержания, в 2019 году, им было 17, 18 и 19 лет соответственно. По их словам, отец годами издевался над ними, в том числе принуждая к действиям сексуального характера. Изначально подозреваемых отправили под арест, однако спустя два месяца освободили из СИЗО. Адвокаты сестёр настаивают на версии, что случившееся было самообороной.

Дело Крестины и Ангелины Хачатурян рассматривается отдельно от младшей сестры Марии. Последнюю признали невменяемой на момент убийства отца, ей грозит принудительное лечение.