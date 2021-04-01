Органы опеки Москвы пришли с проверкой к матери двойняшек, задержанной на акции 23 января

Органы опеки в Москве пришли с проверкой к матери годовалых двойняшек, которую задержали на акции протеста в столице 23 января, сообщает "Апология протеста".

Ксению Голубцову после задержания досавили в ОВД "Южное Тушино", затем перевезли в ОВД "Проспект Вернадского" и держали там до 25 марта, несмотря на запрет удерживать в отделе более трех часов женщин, имеющих детей до 14 лет. После того, как Голубцова вышла из отдела, к ней приходил участковый для беседы. На следующий день после этого к ней приходили сотрудники районного отдела полиции, отвезли ее в отделение, где, по словам женщины, проверяли ее на причастность к террористической деятельности. 10 февраля суд оштрафовал Голубцову на 10 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил участия в акции).

По словам Голубцовой, четверо женщин, которые представились сотрудницами органов опеки, пришли к ней 31 марта, когда она возвращалась с прогулки с детьми. Женщины хотели попасть в квартиру, посмотреть на условия содержания детей.

"Сказали, что им пришла бумага из ОВД Вернадского, что я на двое суток оставила детей неизвестно с кем и нужно проверить, как они жили, питались и так далее, Сначала они меня сами задержали на двое суток, а теперь пишут бумагу в опеку, что мать оставила детей, хотя они были с папой", — рассказала Голубцова.

Она отказалась пусть в квартиру сотрудниц опеки, поскольку их визит для нее стал неожиданностью. Женщины составили "акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетних", интересовались, чем родители кормят детей, какой у них семейный доход и отношения в семье. По словам Голубцовой, ее муж хотел предоставить чиновницам электронные выписки на покупку продуктов и различных товаров для детей, однако тех их не приняли, как и выписку с банковского счета супруга о доходе за 2020 год.

"Апология" цитирует фрагмент из раздела "рекомендовано" акта осмотра: "Соблюдать законодательство в части воспитания, содержания своих малолетних детей; безопасность в летний период". Голубцова опасается, что будут еще подобные визиты.