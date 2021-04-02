В Петербурге упразднят 238 маршрутов общественного транспорта в рамках реформы

Смольный собирается упразднить 238 маршрутов общественного транспорта с июля 2022 года, следует из проекта документа, подготовленного комитетом по транспорту. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Из этих 238 маршрутов 222 – коммерческие, с буквой "К". После этого в городе не останется коммерческих маршрутов. При этом будет организовано 102 новых маршрута. Всего Смольный планирует заключить контракты на 451 действующий маршрут.

Напомним, транспортная реформа изначально должна была состояться в 2020 году, однако из-за эпидемии коронавируса ее перенесли на июль 2022-го. Транспортная реформа подразумевала упразднение маршруток в Петербурге в нынешнем виде, сокращение доли наземных социальных маршрутов, замену кондукторов на контролеров. Также Смольный намеревался заключить новые контракты с перевозчиками по итогам конкурсов.

Ранее глава комтранса Кирилл Поляков анонсировал отказ от оплаты проезда в городском транспорте наличными.