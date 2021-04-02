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10:24

Цены на авиаперелеты по России выросли на 15-120%

фото ЗакС политика Цены на авиаперелеты по России выросли на 15-120%

Цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле – июне 2021 года выросли на 15-120% по сравнению с 2019 годом, пишут "Известия" со ссылками на данные агрегаторов для путешественников Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip.

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны: на 121%. Билет из столицы до Томска подорожал на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%, Ростов-на-Дону — на 36%. Заметно прибавили в цене перелеты из Сочи в Пермь — плюс 58%, из Новосибирска в Нижневартовск — 41%.

Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30–36%. Более чем на 15% подорожали перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Цены сравнивались с 2019 годом, поскольку год назад существенное подорожание авиабилетов не приводило к изменению спроса. По словам экспертов, авиаперевозчики не могут удерживать тарифы на прежнем уровне из-за растущих затрат, низкой рентабельности и накопленного убытка 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

В Минтрансе не смогли прокомментировать подорожание, сославшись на то, что ведомство не знакомо с методом оценки агрегаторами цен на авиабилеты. По словам представителя ведомства, увеличение провозных емкостей, которые готовы предложить авиакомпании на II квартал 2021 года, окажет положительное влияние на доступность минимальных тарифов для населения.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова отметила, что россияне в условии закрытых из-за коронавируса границ выбирают для отпуска отечественные курорты, поэтому спрос на поездки растет. По ее словам, свою роль в ценообразовании играет постепенное снятие коронавирусных ограничений в ряде стран: в последний год авиакомпании из-за неопределенности были вынуждены снижать цены для стимулирования спроса, сейчас же продолжается восстановление внутреннего туризма и стоимость билетов возвращается к нормальным показателям.

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