18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:57

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

фото ЗакС политика Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

Президент России Владимир Путин направил президенту Беларуси Александру Лукашенко телеграмму по случаю Дня единения народов России и Беларуси, сообщили в Кремле.

Путин заявил, что с момента подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси в 1996 году "многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей". По его словам, механизмы Союзного государства "обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах", а Москва и Минск вносят "значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве".

"Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений", - заявили в Кремле.

В Беларуси с августа 2020 года продолжаются протесты. Жители страны были категорически не согласны с итогами выборов президента, согласно которым Лукашенко победил с результатом около 80% голосов. Протестующие считают победителем выборов другого кандидата, Светлану Тихановскую.

Власти жестко подавляют протесты, участников массово задерживают, силовики применяют спецсредства, светошумовые гранаты, резиновые пули. По разным данным, в протестах участвовали около миллиона человек, задержаны несколько десятков тысяч, есть несколько тысяч жалоб о пытках, погибли, по меньшей мере, четыре человека, ранены несколько сотен, по уголовным делам осуждены не менее сотни человек.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:24 Эсеры внесут в ГД законопроект о создании зоополиции

16:59 ЛДПР разместила на берегу Финского залива стенды с информацией о балтийских нерпах

16:36 Главного нефролога Петербурга арестовали по делу об убийстве жены

16:26 Между Петербургом и Калининградом усилили железнодорожное сообщение

16:25 Суд отказался приостановить статус иноагента Льва Пономарева

16:00 Колпинский суд запретил аниме "Тайна сисечного свитка"

15:53 Дворцовый мост на один вечер подсветят синим

15:45 В Смольном рассказали о подготовке Петербурга к ПМЭФ-2021

15:21 Сумма штрафов Twitter за неудаление призывов к протестам возросла почти до 9 млн рублей

14:54 Под Петербургом нашли свалку высотой с многоэтажку

14:15 Российский суд оштрафовал Twitter на 6,5 млн рублей

13:57 Рашкин добивается смягчения масочного режима

13:45 Правозащитники призвали Москалькову посетить Навального в колонии

13:29 Дачу Воронцова на Юго-Западе отреставрируют за 39,9 млн рублей

13:15 Из-за свалки на территории Угольной гавани возбудили второе уголовное дело

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru