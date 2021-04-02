В Госдуме анонсировали отчет о работе кабмина после послания президента Федеральному собранию

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков заявил, что ежегодный отчет правительства в нижней палате парламента состоится после оглашения послания президента Федеральному собранию, передает ТАСС.

"Сначала будет послание, потом отчет правительства, ну а сроки пока мы точно не знаем", - сказал Жуков во время посещения Новосибирской областной клинической больницы.

Еще в феврале сообщалось, что с отчетом о работе кабмина премьер-министр Михаил Мишустин собирается выступить 21 апреля. Затем источник агентства сообщил, что, скорее всего, выступление отложат на более поздний срок.

В конце марта РБК со ссылки на источники писал, что Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию 22 апреля. В Кремле эту информацию не подтверждали.

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