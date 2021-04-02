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11:59

Максим Шевченко: В лице Алексея Навального система добивает тяжелобольного человека

фото ЗакС политика Максим Шевченко: В лице Алексея Навального система добивает тяжелобольного человека

Публицист и политик Максим Шевченко чрезвычайно серьезно отнесся к голодовке, объявленной оппозиционером Алексеем Навальным в покровской колонии в знак протеста против условий содержания. Учитывая особенности личности известного заключенного, Шевченко предрекает, что голодовка продлится до самого конца и что Навальный "не предполагает, что останется в живых".

"Голодовка не объявляется -  что я сейчас поголодаю, а потом типа перестану. То есть голодовка, в принципе — это последний способ борьбы, когда человек говорит: "Либо я умираю, либо вы выполняете мои требования по смягчению режима и вообще, в целом". Я считаю, что Алексей голодает за всех узников современного российского ГУЛАГа, за всех абсолютно, а не только за себя", - рассудил он в интервью "Эху Москвы".

По словам депутата Владимирской облдумы, Навального на сегодняшний день можно с уверенностью считать тяжелобольным человеком, которого "система мучает и добивает". Такое поведение государства, считает Шевченко, нерационально и способно принести ему только вред.

Напомним, что Навальный жаловался на "пытку бессонницей" и неоказание врачебной помощи при тяжелых болях в спине и ногах. Кремль в лице президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова уклоняется от развернутых комментариев к этим проблемам. УФСИН по Владимирской области утверждает, что ночному покою Навального никто не мешает и что его обеспечивают всей требующейся ему медицинской помощью.

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