Лидера КПРФ на Камчатке отправили в колонию на 9 лет по делу о взятке

Петропавловск-Камчатский горсуд приговорил депутата местного заксобрания, лидера регионального отделения КПРФ Валерия Быкова к девяти годам колонии по делу о взятке, сообщили в управлении СК по Камчатскому краю.

Быкова признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Еще один фигурант – знакомый Быкова, которого обвиняли по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в особо крупной взятке). ИА "Кам 24" пишет, что речь идет о председателе правления НО "Родовая община коренных малочисленных народов Севера "Касатка" Павле Сычеве.

Суд установил, что Быков препятствовал работе компании "Монолит" по разработке карьера, инициировал проверки ее деятельности контролирующими органами, а за прекращение этих действий потребовал долю в уставном капитале компании (25%) и 1,7 млн рублей.

Кроме девяти лет колонии строгого режима, суд назначил Быкову штраф в 26,9 млн рублей и запретил на пять лет занимать некоторые должности. Сычев приговорен к семи годам колонии строгого режима.