При заселении в отели с детьми от родителей перестанут требовать нотариальные документы

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое отменяет обязательное предоставление родителями нотариального согласия при заселении с детьми в российские гостиницы.

"Непродолжительные детские поездки (туры выходного дня, загородные экскурсии) часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками", - говорится в пояснительной записке к нормативному акту.

По мнению его авторов, бюрократическое правило отнимало лишние деньги и время и работало во вред организованному туризму.