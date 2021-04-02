Суд отменил штраф жителю Саранску за репост петиции о медпомощи на имя Путина

Октябрьский суд Саранска отменил штраф инвалиду I группы Александру Фомину за репост петиции к президенту Владимиру Путину о недоступности медпомощи во время эпидемии коронавируса, передает "7х7".

Напомним, Фомина оштрафовали на 30 тысяч рублей. На него составили протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение заведомо ложной информации).

Поводом стал репост во "ВКонтакте" из сообщества "Ты свободен | Саранск", в котором была ссылка на петицию, размещенную на сайте Change.org. Авторы этой петиции призывают Путина обеспечить оказание необходимой медицинской помощи в эпидемию коронавируса, поскольку, по их мнению, врачи этого не делают надлежащим образом.