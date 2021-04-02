По делу об оправдании терроризма архангелогородец получил штраф в 350 тысяч рублей

Комментарии под новостью о теракте в здании архангельского УФСБ осенью 2018 года обернулись для 43-летнего дальнобойщика Константина Васильянова крупным штрафом, сообщает местное издание 29.ru. По делу об оправдании терроризма, которое возбудили против него прошлой весной, он должен выплатить государству 350 тысяч рублей.

"Пользователь с мобильного телефона разместил в одной из групп в социальной сети в сети интернет под новостью о террористическом акте текстовые комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма", - рассказали в региональном управлении СК.

Мужчина вину не признал, безуспешно пытаясь доказать, что, наоборот, публично осуждал поступок террориста.

Напомним, что после самоподрыва в октябре 2018 года 17-летнего молодого человека в здании архангельского УФСБ в России стали регулярно заводить дела против граждан, якобы оправдывающих это действие. Самый известный случай связан с псковской журналисткой Светланой Прокопьевой, которой гособвинение запрашивало реальный срок и которая получила в результате полумиллионный штраф.