18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:15

Из-за свалки на территории Угольной гавани возбудили второе уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за свалки на территории Угольной гавани возбудили второе уголовное дело

Следственный комитет по материалам природоохранной прокуратуры возбудил дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) из-за свалки в районе Угольной гавани, сообщили в комитете по природопользованию.

Специалисты комитета и сотрудники прокуратуры обследовали территорию Угольной гавани, где образовалась свалка отходов производства и потребления. Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, и было решено возбудить уголовное дело.

Ранее природоохранный прокурор обратился в суд с заявлением об обязании собственника и организаций, эксплуатирующих гидротехническое сооружение, очистить территорию от отходов. При рассмотрении иска прокуратуры суд в качестве обеспечительной меры запретил регистрационные действия с объектом недвижимости.

Это второе уголовное дело по Угольной гавани: ранее уже было возбуждено дело по ст. 254 УК РФ (порча земли) из-за свалки. MR7 писал, что на эту свалку свозят мусор с 2017 года со всего города, даже от демонтированного СКК.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:24 Эсеры внесут в ГД законопроект о создании зоополиции

16:59 ЛДПР разместила на берегу Финского залива стенды с информацией о балтийских нерпах

16:36 Главного нефролога Петербурга арестовали по делу об убийстве жены

16:26 Между Петербургом и Калининградом усилили железнодорожное сообщение

16:25 Суд отказался приостановить статус иноагента Льва Пономарева

16:00 Колпинский суд запретил аниме "Тайна сисечного свитка"

15:53 Дворцовый мост на один вечер подсветят синим

15:45 В Смольном рассказали о подготовке Петербурга к ПМЭФ-2021

15:21 Сумма штрафов Twitter за неудаление призывов к протестам возросла почти до 9 млн рублей

14:54 Под Петербургом нашли свалку высотой с многоэтажку

14:15 Российский суд оштрафовал Twitter на 6,5 млн рублей

13:57 Рашкин добивается смягчения масочного режима

13:45 Правозащитники призвали Москалькову посетить Навального в колонии

13:29 Дачу Воронцова на Юго-Западе отреставрируют за 39,9 млн рублей

13:15 Из-за свалки на территории Угольной гавани возбудили второе уголовное дело

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru