Дачу Воронцова на Юго-Западе отреставрируют за 39,9 млн рублей

Дачу Воронцова "Новознаменка", расположенную на улице Чекистов, в течение нынешнего года отреставрируют, на что по программе КГИОП выделили 39,9 млн рублей. За эти деньги приведут в порядок фасады главного здания - в частности, лепнину, двери и окна, передает пресс-служба Смольного.

"Город выделяет значительные средства на восстановление старинных дач и особняков, которые некогда находились за городской чертой. Каждое такое здание – не только наше архитектурное наследие, но и уникальный туристический объект, передающий дух того времени", - считает губернатор Александр Беглов.

Выполненное в стиле барокко, здание дачи появилось на своем месте в середине XVIII века и долгое время находилось за чертой города. В советское время в нем размещалась колония для несовершеннолетних и впоследствии - производственные мастерские.

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