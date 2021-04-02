Правозащитники призвали Москалькову посетить Навального в колонии

Около 30 российских правозащитников призвали уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову посетить Алексея Навального в исправительной колонии № 2 в Покрове, сообщает правозащитный центр "Мемориал" (признан НКО-иноагентом на территории России).

Правозащитники указали, что поступающая из колонии информация о Навальном "внушает серьезную тревогу".

"Складывается впечатление, что его там медленно убивают. Неоказание адекватной медицинской помощи и фактическое лишение сна, безусловно, есть пытки и жестокое и бесчеловечное обращение, что очевидно противоречит нормам международного права и обязательствам, принятым нашей страной", - заявили правозащитники.

Авторы обращения считают, что реакция Москальковой на это – ее "прямая обязанность". Они просят омбудсмена посетить Навального, "выслушать его жалобы и предпринять все необходимое для того, чтобы ему предоставили серьезную медицинскую помощь и прекратили систематическое прерывание ночного сна".

Напомним, Навальный ранее сообщал о сильных болях в спине и проблемах с ногой, которая стала отниматься. Он рассказывал, что не получает в колонии должной медицинской помощи, из препаратов ему выдают лишь ибупрофен. Также Навальный говорил, что его будят по ночам каждый час, проверяя его присутствие: как заключенного, поставленного на учет как "склонный к побегу". В знак протеста против условий содержания 31 марта Навальный объявил голодовку.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру