Дворцовый мост на один вечер подсветят синим

По случаю Дня распространения информации о проблеме аутизма, отмечаемого международным сообществом сегодня, 2 апреля, Дворцовый мост в этот вечер получит синюю подсветку, о чем сообщает пресс-служба компании "Ленсвет". Синий цвет олицетворяет проблему аутизма по всему миру.

"Включение особого режима иллюминации состоится сегодня, в 20:05 часов. Цель акции - привлечение внимания к проблеме аутизма, а также изменение отношения в обществе к людям с данным расстройством и их семьям", - гласит сообщение.

Ожидается, что привычное освещение изменят 600 фонарей, расположенных на мосту. Пролеты тоже поменяют цвет, специалисты сделают это в дистанционном режиме. Акция проводится в Петербурге каждую весну с 2014 года.