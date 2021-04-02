Суд отказался приостановить статус иноагента Льва Пономарева

Хорошевский суд Москвы отказал в приостановлении статуса иноагента правозащитника Льва Пономарева*, передает The Insider со ссылкой на адвоката Карину Москаленко.

Сторона защиты ходатайствовала о приостановке статуса иноагента Пономерева в качестве меры предварительной защиты, до вступления решения суда по иску правозащитника в силу. Напомним, Пономарев в суде требует признать решение Минюста внести его в реестр СМИ-иноагентов незаконным.

По словам Москаленко, Минюст не предоставил в суде обоснований внесения Пономарева в реестр иноагентов. Адвокат отметила, что предоставленные ведомством документы были "либо нечитаемыми, либо представляли собой недостоверные копии и выписки". Судья согласилась с тем, что обозреть эти документы невозможно, и попросила Минюст до следующего заседания, 23 апреля, подготовить доказательства.

Ранее псковский горсуд и Замоскворецкий суд Москвы приостановили решение Минюста о признании иноагентами Людмилы Савицкой** и Сергея Маркелова**, при этом главреду "Псковской губернии" Денису Камалягину** в этом отказали. Они, Пономарев и активистка Дарья Апахончич** включенные в реестр СМИ-иноагентов, в судах требуют признать решения Минюста незаконными.

*Включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в России

**Включены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в России