Главного нефролога Петербурга арестовали по делу об убийстве жены

Октябрьский суд Петербурга арестовал главного внештатного нефролога комитета по здравоохранению Александра Земченкова, сообщает объединенная пресс-служба городских судов

Земченкову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, он убил свою жену Ирину в феврале 2010 года "в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений".

Дело расследовалось с марта 2010 года, затем неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. В последний раз следователи снова обратили на него внимание в конце 2020 года, после того, как отец погибшей обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Земченкова задержали 30 марта. Ему продлевали срок задержания на 72 часа. Сторона защиты возражала против ареста и просила отправить Земченкова под домашний арест.