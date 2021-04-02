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2 апреля, 16:59

ЛДПР разместила на берегу Финского залива стенды с информацией о балтийских нерпах

фото ЗакС политика ЛДПР разместила на берегу Финского залива стенды с информацией о балтийских нерпах

Активисты петербургского отделения ЛДПР провели на берегу Финского залива экологическую акцию в защиту популяции балтийских кольчатых нерп, сообщили представители партии.

В акции приняли участие, в том числе, глава петербургского отделения Юрий Ломакин и руководитель фракции ЛДПР в ЗакСе Петербурга Павел Иткин. Активисты установили на пляже информационные таблички о нерпах. В ЛДПР заявили, что благодаря подобным мини-стендам в 2020 году было спасено 36 млекопитающих.

Иткин назвал нерп "богатством фауны" Петербурга и символом города. "В наших силах им помочь, нужно только знать элементарные правила обращения с детенышем, а также телефон специальной службы — Фонда друзей балтийской нерпы", - добавил он.

Ломакин надеется, что подобные таблички помогут людям не навредить нерпятам и помочь им выжить.

Балтийская кольчатая нерпа занесена в Красную книгу Петербурга и считается исчезающим видом. В основном живет в холодных регионах Балтийского моря, в Финском заливе насчитывается около 200 особей. Иногда на берегу залива находят маленьких нерпят, их выхаживают в центре реабилитации в Репино, а затем выпускают на волю. Также в Ладожском озере обитают ладожские кольчатые нерпы.

Обычно нерпы избегают людей, но бывают и исключения. Две ладожские нерпы - Крошик и Шлиссик – после реабилитации не захотели расставаться с людьми, даже когда их несколько раз попытались выпустить в живую природу. Пока они живут в Фонде балтийской нерпы. Для Шлиссика новый дом ищут сотрудники Росприроднадзора.

фото: ЛДПР


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